Mordfall Yvan Schneider Deniz E.: Staatsanwaltschaft verzichtet auf Revision

Ob Deniz E. demnächst wieder frei in Deutschland herumläuft, ist allerdings äußerst zweifelhaft, aus zwei Gründen. Erstens: Derzeit schwebt am Landgericht Karlsruhe noch ein zweites Verfahren, in dem geprüft werden soll, ob eine Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie angeraten ist. Solange hier noch keine Entscheidung gefallen ist (und sie ergeht frühestens in mehreren Wochen, vielleicht auch erst in einigen Monaten), bleibt Deniz E. im psychiatrischen Landeskrankenhaus in Ravensburg. Zweitens: Es gibt einen rechtskräftigen Ausweisungsbeschluss gegen Deniz E., der türkischer Staatsbürger ist. Das Innenministerium Baden-Württemberg arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, dass Yvan Schneiders Mörder so bald wie möglich in die Türkei abgeschoben wird.

