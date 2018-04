Mordfall Yvan Schneider Staatsanwaltschaft fordert Sicherungsverwahrung

Stuttgart.

Im Prozess um den sogenannten Zementmord-Fall vor elf Jahren hat die Staatsanwaltschaft am Montag die nachträgliche Sicherungsverwahrung des letzten noch inhaftierten Haupttäters gefordert. Von dem 29-Jährigen gehe nach zehn Jahren Haft noch eine hochgradige Gefahr aus, sagte Oberstaatsanwalt Albrecht Braun in seinem Plädoyer am Stuttgarter Landgericht. Schwerste Gewaltdelikte seien erneut möglich.