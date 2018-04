Mordfall Yvan Schneider "Zementmord": Täter kommt nicht in Sicherungsverwahrung

Der heute 29-Jährige war 2008 zur höchstmöglichen Jugendstrafe von zehn Jahren verurteilt worden. 2007 hatte er mit zwei Komplizen einen 19-jährigen Gymnasiasten in einen Hinterhalt gelockt und erschlagen. Seine Leiche zerstückelten sie, betonierten die Teile in Blumenkübel ein und versenkten sie im Neckar.

Die Begründung des Urteils

Die Voraussetzungen für eine nachträgliche Sicherheitsverahrung sind sehr streng, weshalb diese nur in Einzelfällen angeordnet wird. Das Gericht ließ in seiner sehr ausführlichen Begründung keinen Zweifel daran, dass von Deniz E. weitere Straftaten zu erwarten sind. Allerdings muss für die Sicherheitsverwahrung eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehen, dass er erneut schwere Straftaten wie Mord oder Totschlag begeht. Davon geht das Gericht laut Urteil nicht aus. Es sei eine "ganz enge Entscheidung" gewesen, sagte Richter Joachim Holzhausen.

Das Betragen von Deniz E. während seiner Haftzeit sei in diesem Zusammenhang nicht sonderlich aussagekräftig. Zum einen beschränke sich der Zeitraum, in welchem der Häftling sich auffällig verhielt, auf zwei von zehn Jahren Haftzeit. Zum anderen sei dieses auffälige Verhalten auf eine Fehlbehandlung mit Medikamenten zurückzuführen. Deniz E. habe von Mitte 2015 bis Mitte 2017 eine vierfach zu hohe Dosis Medikinet bekommen.

Medikent soll eigentlich die Impulsivität dämpfen, führt aber bei einer derartigen Fehldosierung eher zum Verlust der Impulskontrolle und damit zu einer gesteigerten Aggressivität. Doch selbst unter diesen Umstände hätten sich seine Aggressionen vor allem gegen Mobiliar, Fensterscheiben und Waschbecken gerichtet, jedoch nie gegen Gefängnispersonal.

Kommt Deniz E. nun frei?

Der 29-Jährige Deniz E. kommt zunächst jedoch nicht frei, sondern vorläufig in die geschlossene Psychiatrie. In einem zweiten Verfahren soll nun von der Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Karlsruhe geklärt werden, ob er bis zu seiner Abschiebung geschlossen unterzubringen ist. Erst wenn das Gericht zu einem gegenteiligen Schluss kommen sollte, wird Deniz E. freigelassen.

Probleme einer möglichen Abschiebung

Doch auch bei der Abschiebung gibt es Probleme. Der 29-Jährige stammt aus der Türkei und der Beschluss, dass er abgeschoben wird, ist schon gefallen - verbunden mit einem Verbot der Rückkehr nach Deutschland für zehn Jahre. Allerdings fehlen dafür momentan die nötigen Ausweispapiere.

Die Türkei hatte sich bereits zu diesem Problem geäußert. Man sei bereit, Ersatzpapiere für den 29-Jährigen auszustellen, und so eine Abschiebung möglich zu machen. Allerdings müssen dafür sämtliche laufenden Verfahren rechtskräftig abgeschlossen sein. Auch hier bleibt also das Urteil der Strafvollstreckungskammer abzuwarten.

Viele Fragezeichen

Neben dem Verfahren vor der Strafvollstreckungskammer und den fehlenden Ausweispapieren gibt es noch eine weitere Unklarheit: Bisher hat die Staatsanwaltschaft noch nicht bekanntgegeben, ob sie in Revision gehen möchte. In diesem Fall würde das Verfahren in höherer Instanzt, vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe, neu aufgerollt.