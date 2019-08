Motorradlärm im Rems-Murr-Kreis Waiblingen und Rudersberg wehren sich

Waiblingen/Rudersberg.

Waiblingen und Rudersberg sind zwei von 30 Kommunen, die sich Ende Juli einer gemeinsamen Initiative gegen Motorradlärm angeschlossen haben. Ziel der Initiative ist es, mit vereinter Kraft dem weit verbreiteten Problem Motorradlärm in der Öffentlichkeit deutlich mehr Gewicht zu verleihen und mit einer Stimme an politische Entscheidungsträger beim Bund und der Europäischen Union heranzutreten, heißt es in einer Pressemitteilung des baden-württembergischen Umweltministeriums. Bei einem Treffen in Stuttgart wurde ein gemeinsamer Forderungskatalog zur Eindämmung von Motorradlärm verabschiedet. Ansatzpunkte aus Sicht der Kommunen sind: