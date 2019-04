Motorradunfall in Welzheim zeigt So wichtig sind Ersthelfer

Welzheim/Kaisersbach. Wer feiertags schon mal am Ebnisee war, weiß es: Die sich windenden Sträßle auf dem Wald werden zu gern von Schönwetter-Bikern befahren. Gut zu wissen, dass der Rettungsdienst dort oben funktioniert – auch vor der Ausweitung des Dienstes im Herbst. Es funktioniert, was demonstriert werden kann anhand eines schweren Motorradunfalls am Karfreitag.