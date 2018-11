Mühlheim an der Ruhr Lagerfeuer in der Badewanne

Um sich zu wärmen, legte ein Mann seine Wohnung fast in Schutt und Asche. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, kam der Notruf in der Nacht. Das Obergeschoss und das Treppenhaus des betroffenenen Hauses waren bereits stark verraucht. Vier Personen wurden aus dem Gebäude gerettet - und auf Rauchgasvergiftungen überprüft. Schnell fanden die Feuerwehrleute den Ursprung des Feuers: Einer der Bewohner hatte in seiner Badewanne brennendes Holz geschichtet. Damit wollte er offenbar heizen.

Glücklicherweise war die Feuerwehr schnell zur Stelle: Die Badewanne stand auch noch auf einem Holzfußboden, welcher durch Glut und Wärmeleitung auch schon Schaden genommen hatte. Wäre hier der Brand zu spät entdeckt worden hätte er vermutlich auf die ganze Wohnung übergegriffen.