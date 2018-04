München Hunderte Zeitungsredakteure im Streik

Der Bayerische Journalisten-Verband (BJV) und die Gewerkschaft Verdi hatten am Montag zu einem dreitätigen Warnstreik aufgerufen. Die fünfte Tarifrunde findet am Mittwoch in Berlin statt. Die Verlegerseite hatte zuletzt eine Erhöhung des Honorars in zwei Schritten angeboten, über deren Höhe am Mittwoch verhandelt werden soll. Zudem umfasste das Angebot 120 Euro mehr Gehalt für Berufsanfänger.