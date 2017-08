Murrhardt 16-Jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Der Fahranfänger war gegen 18 Uhr auf der Landstraße zwischen Vorderwestermurr und Murrhardt unterwegs. In einer eng verlaufenden Rechtskurve verschätzte er sich, kam nach links von der Fahrbahn ab und in einer Böschung zum Liegen. Der junge Fahrer zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und musste nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus verbracht werden.

Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf circa 2000 Euro.