Murrhardt.

Eine 79 Jahre alte Frau ist mit ihrem Audi 80 am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in Siegelsberg auf einen abschüssigen Feldweg geraten, verlor dabei die Kontrolle über den Wagen. Dieser überquerte einen weiteren Feldweg. Aufgrund des unebenen Geländes schanzt der Wagen eine Böschung hinauf, durchbrach dabei ein Gebüsch und fuhrt anschließend eine ebenfalls stark abschüssige Wiese hinunter, ehe er nach weiteren 100 Meter im Wald an einem Steilstück durch einen Baum zum Stehen kam. Die nur leicht verletzte Frau konnte sich nach dem Unfall selbst aus dem Auto befreien und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die alarmierte Feuerwehr kam später zur Bergung des Wagens und auch um zu vermeiden, das auslaufendes Benzin oder Öl in die Umwelt gelangen. Am Audi entstand laut Polizei Totalschaden.