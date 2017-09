Murrhardt/Backnang Mit Messer bedroht - Polizei sucht Zeugen

Backnang/Maubach.

Ein 30-Jähriger hat am Samstagmorgen (23.9.) in einem Regionalexpress von Murrhardt nach Backnang einen anderen Reisenden beleidigt und mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei mitteilt, stieg der 29-Jährige gegen 6.30 Uhr in Murrhardt in den Zug ein, als ihn der mutmaßliche Täter in ein Gespräch verwickelte.