Murrhardt.

Ein Baggerfahrer hat am Mittwoch (11.9.) einen Mercedes beschädigt. Ein Mercedes-Fahrer befuhr nach Angaben der Polizei gegen 7 Uhr einen Baustellenbereich auf der Strecke zwischen Murrhardt und Karnsberg. Er fuhr an einem Bagger vorbei. Der Baggerfahrer übersah den Mercedes und beschädigte ihn beim Schwenken seiner Baggerschaufel. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.