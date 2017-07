Murrhardt Brand einer Firma in Murrhardt

Murrhardt.

In einer Firma in der Theodor-Heuss-Straße in Murrhardt ist am Dienstagmittag ein Brand ausgebrochen. Eine Zuluftanlage in einer Werkshalle hatte Feuer gefangen. Der Brand breitete sich rasch auf die gesamte Anlage aus und griff auf die Dachisolierung über. Dort schwelt der Brand unter der Blechabdeckung. Die Feuerwehr bekämpft derzeit (Stand 13.20 Uhr) die Glutnester.