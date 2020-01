Murrhardt Dachstuhlbrand in der Altstadt: Familie gerettet

Der Brand ist am Dienstag (21.01.) gegen 18.15 Uhr ausgebrochen. Gegen 19.30 Uhr ist das Feuer nach Polizeiangaben gelöscht gewesen. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Fachwerkhäuser in der Murrhardter Altstadt konnte verhindert werden, allerdings wurde ein gerade erst saniertes Nachbar-Fachwerkhaus an den Scheiben und Rollläden beschädigt. Dadurch konnte auch Löschwasser der Feuerwehr in das Gebäude eindringen. Wie hoch hier der Schaden ist, kann die Polizei noch nicht sagen.