Murrhardt.

Weil das abgestellte Auto unter dem Carport am Marxenhof nicht abgeschlossen war, konnte ein Dieb am Mittwoch (06.12) gegen 20:45 Uhr Münzgeld erbeuten. Er saß gerade im Auto, als eine Zeugin den Dieb auf frischer Tat ertappte. Der ca. 50-jährige flüchtete anschließend zu Fuß. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann war ca. 170-175 cm groß, schlank und hatte lichte schwarze Haare und war dunkel gekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Backnang unter 07192 / 5313 entgegen.