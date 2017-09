Murrhardt.

Unbekannte sind am Freitag zwischen 19 Uhr und 23 Uhr in eine Wohnhaus im Schubertweg in Murrhardt eingebrochen. Dabei drückte sie ein gekipptes Kellerfenster auf und

drangen so in das Gebäude ein. Im Innern durchwühlten sie sämtliche Wohnräume. Bei der Tat entwendeten sie verschiedenen Schmuck und Elektrogeräte. Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Die Polizei bittet Zeugen sich unter Tel. 07191/909-0 zu melden.