Murrhardt Feuer zerstört drei Autos

Murrhardt.

Drei Fahrzeuge sind am Donnerstagvormittag (28.11.) bei einem Brand in der Grabenstraße in Murrhardt völlig zerstört worden. Zunächst war gegen 11.40 Uhr ein Brand im Innenraum eines VW ausgebrochen. Das Feuer griff auf die daneben stehenden Fahrzeuge, einen Audi und einen Smart, über. Die Feuerwehr löscht die Autos. Verletzt wurde niemand. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 28 000 Euro. Als Ursache wird ein technischer Defekt angenommen.