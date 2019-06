Murrhardt-Fornsbach.

Am Mittwoch hat eine Fiat-Fahrerin auf der Landesstraße 1066 von Murrhardt Richtung Fichtenberg zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender Ford abbiegen wollte und dabei einen Auffahrunfall verursacht. Die 52-Jährige fuhr laut Polizeiangaben gegen 14 Uhr von Murrhardt kommend in Richtung Fichtenberg. Der Ford-Fahrer vor ihr wollte nach links in die Schäferstraße abbiegen, musste aber zunächst anhalten. Die Fiat-Fahrerin bemerkte das zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 9 000 Euro.