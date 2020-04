Murrhardt Gestohlener Opferstock taucht Jahre später wieder auf

Murrhardt.

Nach fast vier Jahren: Ein mehrere hundert Jahre alter Opferstock, der im Juni 2016 aus der Walterichskirche gestohlen worden war, ist am Dienstag wieder aufgetaucht. Er wurde in einem Waldstück bei Murrhardt aufgefunden, wie die Polizei mitteilt. "Aufgrund der Auffindesituation wird davon ausgegangen, dass dieser schon länger im Wald lag", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.