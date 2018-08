Murrhardt Hund beißt Fußgänger in die Hüfte - Zeugen gesucht

Wie die Polizei am Dienstag (28.08.) mitteilte, war dem Mann gegen 12.55 Uhr eine circa 45 Jahre alte Frau mit ihrem Hund entgegen gelaufen. Beim Vorbeigehen biss der Hund den Mann unvermittelt in die Hüfte. Die Personalien der Hundehalterin wurden nicht aufgenommen. Deshalb sucht die Polizei jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und Hinweise auf die circa 1,65 Meter große Frau mit schulterlangen Haaren geben können. Wer etwas gesehen hat, sollte sich bei der Polizeihundeführerstaffel in Schorndorf unter Tel. 07181/9944350 oder bei der Murrhardter Polizei unter Tel. 07192/5313 melden.