Murrhardt In Baumarkt eingebrochen

Murrhardt.

In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in einen Baumarkt in der Siegelsberger Straße eingebrochen. Gewaltsam drangen sie in das Außenverkaufslager ein und entwendeten zwei Betonmischmaschinen der Marke Atika sowie einige Sackkarren im Gesamtwert von circa 850 Euro. Das Diebesgut transportierten die Einbrecher vermutlich mittels eines Transporters oder Anhängers ab.