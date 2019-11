Murrhardt Kreisstraße wegen Bauarbeiten voll gesperrt

Murrhardt.

Die Kreisstraße zwischen Murrhardt und Waltersberg (K 1807) muss ab Donnerstag wegen Bauarbeiten in beide Richtungen gesperrt werden. Wie das Landratsamt mitteilt werde an der Waltersberger Straße an der Böschungssicherung gearbeitet. Die Böschungen der Straße werden abgetragen, stabilisiert und mit einem Metallnetz und einer Gabionenwand langfristig gesichert. Die Straße wird dafür vom Friedhof Murrhardt bis zur Ortseinfahrt Waltersberg bis einschließlich 20. Dezember gesperrt.