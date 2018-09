Murrhardt Lagerfeuer außer Kontrolle - Wiese in Brand

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war gegen 18 Uhr in der Karnsberger Straße in der Nähe des Bolzplatzes ein Lagerfeuer außer Kontrolle geraten und hat eine Wiesenfläche von circa 150 mal 150 Meter in Brand gesetzt. Die Feuerwehr war mit vier Einsatzfahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Flächenbrand.