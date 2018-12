Murrhardt.

Eine Leiche im Feuersee in Murrhardt ist an diesem Sonntag (30.12.2018) gegen die Mittagszeit gemeldet worden. Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei sind dort heute wohl noch länger im Einsatz. "Wir können derzeit noch keine seriösen Angaben zu den Umständen machen", sagte der Polizeiführer vom Dienst dieser Zeitung. Beim Auffinden von Wasserleichen sei die Spurensicherung kompliziert und sehr zeitaufwendig. Das werde bis in den Abend hinein dauern. Erst kann mit näheren Angaben gerechnet werden.