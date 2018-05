Murrhardt.

Ein 60-jähriger Hausbesitzer ist am Samstag (5.5.) gegen 10.55 Uhr im Bereich Hofberg in Murrhardt auf eine in seinem Grundstück stehende circa 30 Meter hohe Tanne geklettert - und abgestürzt. Der Mann hatte im Gipfel ein Elsternnest beseitigen wollen, weil ihn die Vögel massiv störten. Der dichte Bewuchs der Tanne bremste den Sturz mehrfach ab, weshalb der Mann den Sturz überleben konnte, wie die Polizei meldet. Der Mann wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.