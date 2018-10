Murrhardt.

Ein Mercedes ist am Montagnachmittag in den Fornsbach gerollt. Laut Polizeibericht parkte ein 44-Jähriger gegen 16.30 Uhr seinen Wagen in der Brückenstraße und sicherte den Pkw nicht ausreichend gegen Wegrollen. Die E-Klasse rollte anschließend quer über die Straße und landete im Fornsbach. Am Mercedes entstand zumindest leichter Sachschaden, Fremdschaden entstand vermutlich nicht.