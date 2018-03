An diesem Wochenendefindet auf dem Gnadenhof beim Heuhotel Murrquelle in Murrhardt-Vorderwestermurr der Ostermarkt statt. Angeboten werden Hofführungen, es findet ein Mini Flohmarkt statt und Dekoratives aus Handarbeit steht zum Verkauf. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt - hier warten Gulaschsuppe, veganer Gemüseeintopf, Rote Wurst und Steak auf hungrige Gäste. Der Ostermarkt ist am Samstag bis 18.00 Uhr geöffnet und am Sonntag von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr