Murrhardt Update: Päckchen sorgt für Polizeieinsatz

Murrhardt.

Ein Päckchen sorgte am Montagnachmittag (4.12.) bei einer Firma in der Fornsbacher Straße in Murrhardt für Verunsicherung – zu Unrecht, wie sich zum Glück herausstellte. Da der Absender bei der Firma unbekannt war, wurde die Polizei verständigt. Vorsorglich räumten die Beamten die Räume sowie eine nebengelegene Tankstelle. Nach knapp einer Stunde der Absperrung konnte gegen 14.40 Uhr Entwarnung gegeben werden. Abklärungen haben laut Polizei ergeben, dass es sich um von der Firma bestellte Ware handelte. Allerdings hatte – anders als bisher – in diesem Fall eine Drittfirma aus dem Ausland diese Ware versandt. Deshalb fürchtete die Empfänger-Firma, es könnte etwas nicht simmen. Eine Gefahr bestand aber nicht.