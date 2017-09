Murrhardt.

Am Montag gegen 14.30 Uhr hat sich eine 63-jähriger Radfahrerin bei einem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau fuhr nach Polizeiangaben linksseitig auf einem Gehweg der Fritz-Schweitzer-Straße in Richtung Siegelsberger Straße. Dabei übersah sie der 39-jähriger Fahrer eines Motorrollers im Bereich der Murrarkaden. Die Radfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand geringer Schaden.