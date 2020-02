Murrhardt Restaurant Landhaus in Kirchenkirnberg geschlossen

Der Schritt zur Schließung ihres Restaurants mit Café in den Weidengärten ist dem Ehepaar Fritz-Dieterich nicht leichtgefallen, doch ihr Entschluss fiel wohlüberlegt. Beide befinden sich im Ruhestand, die Arbeit lastete immer schwerer auf ihnen. Als Familienbetrieb kann das Restaurant nicht weitergeführt werden. Viele Besucher werden diese edle Lokalität vermissen. Die Kundschaft kam vornehmlich aus dem Remstal, aus der Stuttgarter und Gaildorfer Region und dem Welzheimer Wald.

Zur Eröffnung des Restaurants viel Geld in die Hand genommen

Hildegard Fritz-Dieterich und ihr Mann Peter erinnern sich an die Anfänge ihres Cafés. „Wir haben 2000 das stattliche Gebäude errichten lassen und im Jahr 2001 haben wir eröffnet. Wir haben damals viel Geld in die Hand genommen, aber alles ging gut.“ Was zunächst als Café mit leckeren Kuchen und Torten betrieben wurde, mauserte sich bald zu einem Restaurantbetrieb. „Regionalität und Nachhaltigkeit waren mir von Beginn an wichtig“, meint Köchin Hildegard Fritz-Dieterich, die dank ihrer langen Zeit in der Gastronomie keine Probleme als Küchenchefin hatte, im Rückblick. Ihr Mann stand stets mit einem freundlichen Lächeln hinter dem Ausschank. Das Landhaus zog von Beginn an viele Besucher an, denn die edle Inneneinrichtung mit handgefertigten Shaker-Möbeln und stilvoller Beleuchtung bot ein bemerkenswertes Ambiente. Vor allem der Kaminofen mit dem bequemen Sessel war ein begehrter Platz. Und nicht zu vergessen: Bei gutem Wetter konnte man auf der Terrasse sitzen und die vom Wirt gepflegten üppigen Rosenfelder und die Aussicht genießen.