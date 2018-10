Murrhardt.

Ein Streit zwischen zwei Familien ist am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in der Straße Am Herrschaftsbuckel eskalierte. Laut Polizeibericht entwickelte sich die zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen den womöglich verschwägerten Familien zu einer handfesten Auseinandersetzung. Mehrere Streifenwage fuhren an, um die rund zehn Streithähne zu trennen. Die Polizei Murrhardt hat die Ermittlungen aufgenommen.