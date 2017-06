Murrhardt Vermisstensuche - Polizei bittet um Mithilfe

Murrhardt.

Der 38-jährige Ivo Miguel Ramalho Dos Santos hat am Dienstagabend gegen 18 Uhr das Alten- und Pflegeheim Eulenhöfle in Murrhardt verlassen und wird seitdem vermisst. Der Bewohner der Einrichtung ist wegen einer Störung des Kurzzeitgedächtnisses orientierungslos und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Es ist zu befürchten, dass der Vermisste ohne fremde Hilfe nicht in seine Einrichtung zurückfinden wird.