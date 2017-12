Murrhardt.

Auf der Strecke zwischen Murrhardt und Vorderwestermurr kam am Sonntag (10.12) gegen 6.00 Uhr ein 30-jähriger Autofahrer von der Straße ab. Der Polo-Lenker verlor offenbar infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung in einer Kurve die Kontrolle. An seinem Unfallwagen entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Weil der Mann mit über 1,5 Promille am Steuer war, wurde von der Polizei der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutuntersuchung veranlasst.