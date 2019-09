Musik und Wein am Zeller-Platz Weinfest in Waiblingen hat sich fest etabliert

Bei brütender Hitze und strahlendem Sonnenschein fiel der Startschuss für die sechste Auflage einer Veranstaltung, die sich zu einem festen Bestandteil des Waiblinger Jahresprogramms entwickelt hat und nach Meinung Heskys nicht mehr wegzudenken sei. Als man im Rahmen der Heimattage das Weinfest aus der Taufe hob, sei viel Mut notwendig gewesen, das Risiko einzugehen und mitzumachen, erinnerte sich Hesky.

Weingüter und Gastronomen der ersten Stunde bei heute dabei

Umso erfreulicher sei es, dass die Weingüter und Gastronomen der ersten Stunde bis heute dabeigeblieben seien. Wein, so Hesky verbinde nicht nur die Remstalkommunen miteinander, sondern auch die Menschen, und mit einem Hinweis auf den wohlwollenden Wettergott lud er dazu ein, das womöglich letzte echte Sommerwochenende zu nutzen: „Und flanieren Sie am Sonntag durch die Talaue und lassen Sie das Wochenende dann hier ausklingen!

Musikalisch umrahmt wurde das Fest von der Band „Crazy Zoo“. Mit dem Rasenmäher quer durch die Geschichte der Rockmusik präsentierten die sechs Mann um Sängerin Carina von der Bühne herunter, das Nonnenkirchle im Rücken, ein energiegeladenes Programm, dem sich keiner der Besucher entziehen konnte. Die Band „Birds of a Feather“ begeisterte am Samstag mit eigenen Kompositionen und Coversongs, einem Stilmix zwischen Pop, Rock und Country Folk. Am Sonntag sorgte die Akustikrockband „MFG - Metzger, Fuhrmann, Golzem“ zunächst den ganzen Tag für Wohlfühlatmosphäre mit Hits wie „House of the rising Sun“ und „Lady in Black“.