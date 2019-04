MusikgeschichteAlsBrotbelag Kunstvoll belegte Brote erobern Twitter

"Pflaumenmus, Ziegengouda und saure Bänder auf Mischbrot." Wie die Beschreibung eines Kunstwerks aus dem Museum klingt der Tweet von Miss Megaphon, der das Cover von Pink Floyds "The Dark Side of the Moon" als Brotbelag zeigt.

Unter dem Hashtag "MusikgeschichteAlsBrotbelag" teilen gerade etliche Twitter-Nutzer liebevoll geschmierte Brotschreiben, die optisch an Plattencover erinnern.