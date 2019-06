Nach Abstieg in die 2. Liga VfB-Dauerkarten werden billiger

Stuttgart.

Der Abstieg in die 2. Liga hat für die leidgeprüften VfB-Anhänger immerhin einen kleinen, okay einen winzigen, Vorteil: Die Dauerkarten für die Spiele gegen Sandhausen, Aue und Wehen Wiesbaden werden billiger. In Jubelstürme werden die Stuttgarter Fans deswegen mit Sicherheit nicht ausbrechen. Aber immerhin.