Nach Abstieg in die Oberliga Übernimmt Paco Vaz die VfB-Reserve?

Stuttgart.

Auch die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart muss in diesem Jahr einen Abstieg verkraften. Aus der Regionalliga Südwest ging es runter in die Oberliga Baden-Württemberg. VfB-Urgestein Andreas Hinkel konnte die zweite Mannschaft der Schwaben nicht vor dem Sturz in die 5. Liga bewahren. Sein Vertrag läuft zum Ende des Monats auf. Wie es dann mit dem Ex-Profi weiter geht, ist noch offen.