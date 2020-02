Nach Anschlag in Hanau Sorge vor rechtem Terror auch in Baden-Württemberg

Das Vorstandsmitglied der Türkischen Gemeinde, Halil Karacoban, sagte, es gebe wegen der Ereignisse in Hanau eine Unruhe in den Moscheen und in den Jugendhäusern. Vor allem Jugendliche seien sehr aufgewühlt und fühlten sich nicht mehr sicher. Er forderte, die Politik müsse viel stärker gegen rechts durchgreifen und an bestimmten Orten mehr Polizeipräsenz sicherstellen. Karacoban sagte, er selber sei als Kind aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Sein Wunsch sei, dass seine Kinder sich hier wohl fühlten. Leider habe sich die Situation in Deutschland in den vergangenen fünf bis zehn Jahren in die andere Richtung entwickelt.

Kretschmann erklärte: "Wir verstehen Ihre Ängste und nehmen sie sehr ernst." Der Staat werde alles tun, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, zu denen natürlich auch Menschen mit ausländischen Wurzeln gehörten. Alle Bürger müssten sich betroffen fühlen von Anschlägen wie in Hanau. "Das kann uns irgendwann auch alle treffen." Jeder sei aufgefordert, Zivilcourage zu zeigen, wenn man etwa Rassismus im Bekanntenkreis oder am Arbeitsplatz beobachte.

Unterdessen forderte der Landeschef der Opferorganisation Weißer Ring, Erwin Hetger, dass Waffenbesitzer routinemäßig alle zwei, drei Jahre auf ihre Eignung kontrolliert werden sollten. Dabei müssten Polizeiakten und bei Bedenken auch der Verfassungsschutz als Quelle dienen. Das Waffenrecht sei streng genug, müsse aber konsequenter umgesetzt werden. Überdies müsse wie gesetzlich vorgeschrieben die psychische Verfassung der Waffenbesitzer überprüft werden. "Es befinden sich viel zu viele auffällige Menschen mit Waffen im öffentlichen Raum." Der mutmaßliche Täter von Hanau war Sportschütze.

Zudem wurde am Freitag bekannt, dass Unbekannte das Gebäude einer Moschee in Emmendingen bei Freiburg mit Hakenkreuzen und Parolen beschmiert haben. An einem Kindergarten in der Nähe und an einer Grundschule in einem Nachbarort fand die Polizei ähnliche Zeichen und Parolen, wie die Ermittler mitteilten. Wer dafür verantwortlich ist, sei noch unklar. Es könne von einem rassistischen Motiv ausgegangen werden. Zu dem oder den Tätern gebe es bislang keine Spur.