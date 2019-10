Nach antisemitischem Terror in Halle Stuttgarter Rabbi: "Wir haben keine Angst"

„Die Gemeindemitglieder sind besorgt“, lautet der erste Satz, den Yehuda Pushkin am Donnerstagnachmittag in den Telefonhörer spricht. Er ist Rabbiner der israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg, der auch an die 100 Juden aus dem Rems-Murr-Kreis angehören. Sein zweiter Satz , einen Tag nach dem antisemitischen Angriff in Halle an der Saale, ist eine Klarstellung: "Wir haben keine Angst, wir werden in unserem Alltag nichts ändern."

Was in Halle an der Saale passiert ist

Ein schwer bewaffneter Täter hat in Halle an der Saale am Mittwoch zwei Menschen erschossen – eine Frau vor einer Synagoge und eine Mann in einem Döner-Imbiss. Zuvor hatte er versucht, die Synagoge zu stürmen, wo dutzende Menschen den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur feierten. Filmaufnahmen, die der Täter offenbar im Nachhinein auf der Streaming-Plattform Twitch hochgeladen hat, zeigen, dass er selbstgebastelte Waffen und Sprengstoff mit sich führte.

Laut Bundesjustizministerin Christine Lambrecht handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 27-jährigen Deutschen, der aus antisemitischen, rechtsextremen Motiven handelte. Ihm wird zweifacher Mord und versuchter Mord in neun Fällen vorgeworfen. Der Generalbundesanwalt Peter Frank sagte am Donnerstagabend in Karlsruhe: "Was wir gestern erlebt haben, war Terror."