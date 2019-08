Nach Anwohner-Beschwerden Aus für Open-Air-Konzerte am Aichstrutsee

Im Rathaus kann man die Kritik der Anwohner verstehen

Denn am Wochenende vom 19. bis 21. Juli wurde es mehreren Anwohnern in Aichstrut offensichtlich zu bunt. Sie wandten sich im Anschluss mit einer Beschwerde an das Ordnungsamt. Zu laut und zu oft seien die Konzerte am See. Dort hakte man beim Landratsamt nach, wie das denn konkret geregelt sei mit Veranstaltungen im Freien und mit elektrisch verstärkter Musik.

Die Antwort fiel ernüchternd aus: Lediglich dreimal im Jahr könne dafür eine Genehmigung erteilt werden. Open-Air-Veranstaltungen mit Lautsprechern seien auch nur zu besonderen Anlässen möglich. „Rechtlich würden wir Schwierigkeiten bekommen, wenn wir eine Genehmigung ausstellen“, sagt Uwe Lehar, persönlicher Mitarbeiter des Welzheimer Bürgermeisters, der diese Auskunft als „böses Erwachen“ bezeichnet. Denn würde die Verwaltung die bisher einzige Open-Air-Musikveranstaltung der Stadt weiter genehmigen, könnten Probleme mit der Gaststättenbehörde drohen. Kompromissbereit sei man aber – und würde einer Fortsetzung der Konzertreihe, sofern sie regelkonform sei, nicht im Wege stehen. Lehar kann aber auch die Kritik der Anwohner verstehen. „Das hat sehr klein angefangen, zuletzt war es fast jedes Wochenende – das ist nicht wenig.“

„Unverständlich und nicht nachvollziehbar“

Als „unverständlich und nicht nachvollziehbar“ bezeichnet dies die Band Grooveteeth, die übernächsten Sonntag gespielt hätte, auf ihrer Facebook-Seite. „Vor den Kopf gestoßen“ hätten sich auch die Kioskbesitzer gefühlt, berichtet Beringer. Zum jetzigen Zeitpunkt wollen sie sich der Zeitung gegenüber aber nicht zu den Absagen äußern. „In einer Schockstarre“ sei auch sie gewesen, berichtet die Organisatorin. Die sei inzwischen aber wieder überwunden.

„Es soll weitergehen“, verspricht Beringer. In welcher Form, das sei im Moment noch nicht entschieden. „Wir suchen noch nach einem Weg, die Konzerte weiterhin zu veranstalten.“ Völlig ausgeschlossen sei das ja auch nach den geltenden Regeln nicht. Beringer hält es nicht für ausgeschlossen, dass sogar dieses Jahr noch ein Konzert am Aichstrutsee stattfinden wird.

Eine mögliche andere Idee könnte sein, die ohnehin schon stattfindende Reihe am Eisenbachsee auszuweiten. Allerdings gibt es auch in der dortigen Umgebung Nachbarn, die sich womöglich daran stören könnten.

Bislang ging es dort aber immer gut.

Nach wie vor statt finden die Konzerte am Eisenbachsee. Hier die nächsten Termine:

Samstag, 10. August, ab 17 Uhr: Dr. Drunk ´n Stoned.

Sonntag, 18. August, ab 18 Uhr: Saints Sin.

Samstag, 24. August, ab 18 Uhr: Hairloosers.

Samstag, 31. August, ab 18 Uhr: Hairloosers.

Freitag, 13. September, ab 18 Uhr: Wild Country.