Nach Attacke auf Camper bei Korb Ein Jäger und sein Blick aufs Wildtier

Nach ersten Berichten in dieser Zeitung, den aggressiven Fuchs betreffend, der in der Nacht auf 1. Mai einen 21-Jährigen bei Korb durch Bisse verletzt hat , schickte jemand ein Foto an Hartmut Unger. Es zeigt ein halb zerfleischtes Reh im Gras. Ein Hund kann das gewesen sein. Oder ein Fuchs, der das bereits tote, vielleicht von einem Auto verletzte Tier bearbeitet hat. Das richtige Vorgehen in solch einem Fall: den Jagdpächter benachrichtigen. Er wird den Kadaver holen und ihn zu einer Sammelstelle bringen.

Eigentlich möchte Hartmut Unger, der Pressewart ist bei der Kreisjägervereinigung, nur ein paar Tipps geben, wie man sich am besten verhält, damit ein paar Konflikte weniger entstehen zwischen Mensch und Tier. Aber so einfach liegen die Dinge nicht. Alles hängt zusammen, eins führt zum anderen, eine Störung im natürlichen Gleichgewicht hier führt zu einem Problem dort. Wildschweine durchpflügen Felder, was Bauern nicht dulden können. Rehe fressen Tannen an, das gefällt Förstern nicht. Rehkitze in Wiesen verursachen Mehrarbeit, weil ein Bauer erst die Lage checken muss, bevor er mäht. Nicht nur, um dem Kitz das Leben zu retten. Sondern auch, um die Silage rein zu halten. Zum Teil setzen Landwirte heute Drohnen ein zwecks Rundumsicht von oben.

So kann ein Fuchs seine natürliche Scheu verlieren

Die Beispiel-Liste ließe sich noch lange fortführen. Dennoch jetzt die Tipps: niemals Wildtiere füttern. Auf gar keinen Fall. Als möglicher Grund für die Attacke des Fuchses nannten Experten, dass das Tier vielleicht früher von Menschen gefüttert worden ist. Dadurch kann ein Fuchs seine natürliche Scheu verlieren.

Thema Grillplätze im Wald: Nichts zurücklassen, keinen Müll und vor allem keine Essensreste, darum bittet Hartmut Unger dringend. Solche Reste locken Wildtiere an, das ist nicht gut für sie.

Thema Spaziergänger: Sie sollten auf den Wegen bleiben, nicht die Lebensräume der Tiere, nicht das Dickicht durchstreifen.

Thema Hunde: bitte anleinen.

Thema Wolf: Sofort kochen die Emotionen hoch. Manche sähen es gern, käme der Wolf in größerer Zahl zurück. Andere fürchten Böses. Hartmut Unger sieht’s pragmatisch: Es sei nur eine Frage der Zeit, bis auch im Rems-Murr-Kreis ein Wolf auftaucht, prophezeit er. Bei einem Seminar kürzlich beim Landesjagdverband habe der Referent gesagt, er habe mehr Angst vor einem fremden Hund als vor einem Wolf. „Der Wolf darf sich nicht an Menschen gewöhnen“, mahnt Hartmut Unger – also: nicht anfüttern. Und – ganz grundsätzlich – zum Wolf: „Man muss sehen, dass man auf der Sachebene bleibt.“

Zurück zum Fuchs. „Der Fuchs ist wichtig“, sagt der Jäger. Ein Fuchs wirkt wie ein Gesundheitspolizist im Wald; „wir sollten keine Abneigung gegen ihn entwickeln“.