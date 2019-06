Nach Attacke auf Sanitäterin Bestürzung beim Roten Kreuz Rems-Murr

Waiblingen. Ein Patient schlägt einer Notfallsanitäterin unvermittelt und gezielt ins Gesicht, während sie ihn behandelt. So geschehen am 13. Juni. Derlei Angriffe körperlicher Art kannten die Helfer im Kreis bisher nicht, stellt Rettungsdienstleiter Marco Flittner vom Roten Kreuz Rems-Murr fest. Die verbale Gewalt nehme seit Jahren zu und mir ihr auch die Frustration der Helfer, teilt das Rote Kreuz Rems-Murr am Dienstag mit.