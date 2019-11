Nach Badeverbot wegen Blaualgen Plüderhäuser Badesee wieder im Lot

Die Badesaison ist zwar seit 15. September offiziell vorbei, dennoch wurden Anfang Oktober noch einmal Proben entnommen. Die Untersuchungen haben ergeben, dass im Wasser zwar noch Blaualgen, also Cyanobakterien, zu finden sind, allerdings in einer für einen See üblichen Menge.

Infolge der Blaualgenblüte hatte die Gemeinde Plüderhausen veranlasst, dass im See eine Mulde gegraben wird und große Steine entfernt werden, damit das Wasser besser zirkulieren kann. Inwieweit diese Maßnahmen dazu beigetragen haben, dass sich die Blaualgen-Konzentration normalisiert hat, lasse sich nicht beurteilen, heißt es von Seiten des Gesundheitsamtes. Ebenso wenig könne vorausgesagt werden, ob die verbesserte Wasserzirkulation eine erneute Blaualgenblüte im kommenden Jahr verhindern kann. Zu viele andere Faktoren wie zum Beispiel die Wetterlage oder die Nährstoffversorgung im See spielten in die Entwicklung mit rein.

Im Frühjahr gibt es weitere Proben

Während der Wintermonate werden keine weiteren Untersuchungen durchgeführt. Erst vor Beginn der nächsten Badesaison am 1. Juni 2020 nimmt das Gesundheitsamt wieder Proben.