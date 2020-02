Nach Bahn-Chaos in Stuttgart Großteil der Züge fährt Hauptbahnhof wieder an

Züge in Richtung Paris starten und enden in Karlsruhe. Die IC-Verbindung zwischen Karlsruhe und Nürnberg wird nur zwischen Aalen und Nürnberg bedient. Alle anderen Fernverkehrszüge halten in Esslingen am Neckar anstatt am Stuttgarter Hauptbahnhof. Teilweise halten die Züge auch in Vaihingen an der Enz. IC-Züge aus dem Rhein/Ruhr-Gebiet enden und beginnen vorzeitig in Heidelberg.

Darüber hinaus könne es zu vereinzelten Zugausfällen kommen.

Am Dienstagmorgen hatte ein Kurzschluss und ein anschließender Kabelbrand einen Polizei- und Feuerwehrgroßeinsatz ausgelöst. Der morgendliche Pendlerverkehr am Bahnknoten Stuttgart kam dadurch ordentlich durcheinander. Der Stuttgarter Hauptbahnhof wurde um 08:36 Uhr zunächst für den gesamten Bahnverkehr gesperrt. Gegen Mittag fuhren die S-Bahnen wieder.