Nach Beschluss zum Römerweg in Welzheim Diese Regeln gelten bei Hecken und Zäunen

Abweichen vom Bebauungsplan gibt es recht häufig

„Es passiert häufig, dass Zäune und Sichtschutzeinrichtungen von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes abweichen“, sind sich Thomas Bernlöhr und Nicole Marquardt-Lindauer einig. Doch die Stadtverwaltung wird jetzt nicht von sich aus eine Heerschar von Mitarbeiterin losschicken, um diese Überschreitungen zu monieren. In der Regel werden die Überschreitungen so lange toleriert, bis jemand etwas unternimmt. Wenn also der liebe Nachbar zum Bauamt geht und sagt, mein Nachbar war nicht brav, dann wird geprüft. Doch nicht jede kleine Überschreitung muss gleich zu einem sofortigen Rückbau führen.

„Wir müssen jeden Einzelfall prüfen“, sagt Nicole Marquardt-Lindauer. Das letzte Wort in solchen Fällen hat dann die Baurechtsbehörde des Landratsamtes. Und wenn Widerspruch eingelegt wird oder sogar die Gerichte bemüht werden, kann sich so ein Fall über Jahre hinziehen.

Eine nicht genehmigte Anlage kann grundsätzlich nachträglich gebilligt werden. Dazu muss der Grundstückseigentümer einen Befreiungsantrag stellen. Wird dieser vom Bauausschuss des Gemeinderats befürwortet, bestehen Chancen, dass auch das Landratsamt zustimmt. Das ist aber nicht zwingend, wie sich im Römerweg gezeigt hat. Der Vorschlag der Stadtverwaltung wurde in Waiblingen abgelehnt. Derzeit sind die Behörden auf der Suche nach einer gemeinsamen Lösung.

Stadt: Hecken sind besser als Sichtschutzzäune

Hecken werden von der Stadt grundsätzlich mehr befürwortet als Sichtschutzzäune. Gleichwohl sind mehrere Gesichtspunkte dabei zu beachten. Die Stadt empfiehlt, Hecken mit einem Abstand von 75 Zentimetern zur Straße zu pflanzen. Hecken brauchen Platz zum Wachsen, sonst ist irgendwann der Gehweg nicht mehr frei. Es muss auf jeden Fall im öffentlichen Straßenraum, also Gehweg oder Straße, das Lichtraumprofil freigehalten werden.

Bei einem Geh- und Radweg sollten bis in eine Höhe von 2,50 Metern keine Zweige oder Äste hineinragen. Auf der Straße gilt eine Höhe von 4,50 Metern. Entlang der Grenze zweier privater Grundstücke gilt das Nachbarschaftsrecht. Die Stadt hat in diesen Fällen keine Zuständigkeit und kann allenfalls beraten. Bei der Pflanzung von Hecken sollten einheimische Pflanzen bevorzugt werden. Thuja und Kirschlorbeer bringen der Insekten- und Vogelwelt nicht viel.

Hecken und Bäume rechtzeitig zurückschneiden

Wer das Lichtraumprofil nicht freihält, muss damit rechnen, dass er irgendwann ein Schreiben von der Stadt bekommt. Zunächst höflich mit der Bitte, die Hecke oder den Baum entsprechend zurückzuschneiden. Hat dies keinen Erfolg, kann der Druck bis zur „Ersatzvornahme“ erhöht werden. Der Bauhof schneidet dann auf Kosten des Grundstückseigentümers zurück.

„Wir gehen allen Hinweisen nach, prüfen aber in jedem Einzelfall, ob tatsächlich auch dringender Handlungsbedarf besteht“, versichert Bürgermeister Bernlöhr.