Nach Beschwerden in Waiblingen Hygiene in Kitas: Das gilt wirklich

Gute Nachricht: Das Spielen und Basteln mit Naturmaterialien ist zumindest an städtischen Kindergärten in Waiblingen ausdrücklich erlaubt – auch mit Kastanien. Aber die Kinder lernen, wie hygienisch mit gesammelten Dingen umzugehen ist, dass man also gesammelte Kastanien, bevor daraus Figürchen werden, am besten wäscht. Das gilt zudem für die Hände. „Hand-Hygiene spielt eine große Rolle“, sagt Uta Kapinsky, Abteilungsleiterin der Stadt für die Kindergärten. Beim Lernen setzen die Erzieherinnen auf den Aha-Effekt, wenn nach allzu schludrigem Händewaschen unter Schwarzlicht noch deutlich Dreck zu sehen ist. Trotzdem spielen die Kinder in allen Kitas auch draußen und machen regelmäßig Ausflüge in den Wald. Sich dabei schmutzig zu machen, „ist Teil der Naturerfahrung“, sagt die Erste Bürgermeisterin Christiane Dürr. Doch tatsächlich, bestätigt Uta Kapinsky, gibt es vereinzelt Eltern, die ihren Kleinen die Teilnahme am Waldtag verbieten. Nicht wegen der Hygiene, sondern weil die Kleider danach in die Waschmaschine müssen.

Das Kuchen-Problem: Lieber einfache Rezepte

Schwieriger stellt sich im Kita-Alltag der Umgang mit Lebensmitteln dar. Zwar darf mit Eierkartons gebastelt werden, aber nicht mit gebrauchten. Zum Basteln mit billigen Materialien werden eigens unbenutzte Kartons angeschafft. Hat ein Kind Geburtstag, muss das natürlich mit Kuchen gefeiert werden. Mit einem vorgefertigten Formular müssen Eltern dokumentieren, was an Zutaten enthalten ist, wann sie gekauft und wie lange sie gelagert wurden. So soll verhindert werden, dass zum Beispiel ein Kind Nüsse isst, das dagegen allergisch ist. Das Kind sieht dem Kuchen die Haselnusssplitter nicht an – aber die Kita-Leitungen wissen Bescheid über die Allergien der Kinder. Als kritisch gelten Milchprodukte. Tatsächlich muss nachgewiesen werden, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wurde. Das ist eine Vorschrift aus dem Hygieneplan für städtische Kitas, die auf dem Infektionsschutzgesetz fußt. Die Stadt als Trägerin kommt also nicht raus aus dieser Bürokratie-Nummer. Der Einfachheit halber rät Uta Kapinsky zu Marmorkuchen und ähnlichen Rezepten: „Im Zweifelsfall mögen die Kinder den Smarties-Kuchen sowieso lieber.“ Für Käsesahnetorte heißt das natürlich – lieber lassen. Müslitage gibt’s dennoch an städtischen Kindergärten. Unter anderem im „Burgmäuerle“ in Hegnach wird großer Wert darauf gelegt. Allerdings stehe die Milch nicht stundenlang ungekühlt auf dem Tisch.

Einen Unterschied macht’s, ob Kuchen beim Geburtstag im Kindergarten vertilgt oder, um einen Erlös zu erzielen, auf dem Wochenmarkt verkauft wird. Letzteres unterliegt weniger kniffligen Bestimmungen, denn dann greift die Selbstverantwortlichkeit der Käufer, bei Nuss-Allergie keine Nüsse zu essen. Innerhalb des Kindergartens liegt die Verantwortung bei der Leitung. Bei Kindergarten-Festen darf Essen nur unter Spuckschutz – also einer Glasscheibe, die die Kuchen vor niesenden Käufern schützt – angeboten werden. Gibt es eine Kasse, müssen Essensausgabe und Kasse getrennt werden.