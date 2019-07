Nach Blitzer-Urteil Rechtsanwalt: Backnanger Blitzer sind „höchst bedenklich“

Im Rems-Murr-Kreis werden keine Blitzgeräte des Typs Traffistar S 350 verwendet. Landesweit gibt es sie in Stuttgart (an sieben Stellen), in Pforzheim, Calw, Ditzingen und Korntal-Münchingen. Zudem werden sie von den Landratsämtern Ludwigsburg, Enzkreis, Rastatt und Ostalbkreis eingesetzt. Allerdings gibt es offensichtlich viele weitere Blitzer-Typen, bei denen die gespeicherten Daten völlig unzureichend sind.

Gunnar Stuhlmann wirft der Stadt Backnang vor, ein zweifelhaftes Messsystem zu nutzen. Der Rechtsanwalt aus Unterweissach betont, dass er jedem Verkehrsteilnehmer empfiehlt, die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten. Allerdings sei das Messverfahren mit dem Messgerät Leivtec XV 3, das die Stadt Backnang einsetzt, „höchst bedenklich“. Sein Argument: Im Gegensatz zur Software-Version 1.0, bei welcher sämtliche Messpunkte gespeichert wurden, werden durch die jetzt verwendete Version 2.0 nur fünf Werte gespeichert. „Bei der Version 1.0 waren während des Messverlaufs sämtliche vom Gerät ermittelten Messwerte gespeichert worden, durch welche sich eine Plausibilitätsprüfung der angezeigten Geschwindigkeit durchführen ließ. Nach der Softwareerneuerung ist eine solche nunmehr nicht möglich“, so Stuhlmann in einem Beitrag auf seiner Homepage vom 5. Februar 2018.

Stadt und Landkreis: Blitzer sind in Ordnung

Der Rechtsanwalt sagt: „Rechtsstaatlichkeit bedeutet Waffengleichheit.“ Wenn einem Bürger der Vorwurf gemacht werden würde, er sei 120 statt erlaubten 80 gefahren, dann müsse Akteneinsicht gewährt sein. Der Verteidigung müsse es möglich sein, geeignete Beweisanträge zu stellen, damit die Verteidigung Fehler aufdecken könne, wenn entsprechende Anhaltspunkte vorliegen würden. Wenn aber die Daten gleich gelöscht werden würden, habe das mit einem fairen Verfahren nichts mehr zu tun.

Die Stadt Backnang kontert: „Beide von der Stadt Backnang eingesetzten Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen speichern die zur nachträglichen Plausibilitätsprüfung erforderlichen Daten“, teilt Christine Wolff auf Anfrage unserer Zeitung mit. Und weiter schreibt die Pressereferentin: „Bei den Geschwindigkeitsmessanlagen handelt es sich um eine Anlage des Typs Leivtec XV 3 (Foto). Bisherige Gerichtsverfahren (die Herr Rechtsanwalt Stuhlmann vor dem Amtsgericht Backnang und dem Oberlandesgericht Stuttgart erfolglos führte) haben das von der Stadt eingesetzte Messverfahren mit dieser Messanlage Typs Leivtec XV 3 bestätigt.“

Auch das Landratsamt Rems-Murr sieht keine Veranlassung, seine Messgeräte stillzulegen oder zu verändern beziehungsweise anzupassen, denn der Rems-Murr-Kreis hat „kein Gerät, das vom Urteil betroffen ist, in Verwendung“, sagt Pressesprecher Steffen Kienzle. „Bei unserem Gerät gab es bislang keine Beanstandungen hinsichtlich der Datenspeicherung“, so Kienzle weiter.