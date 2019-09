Nach Brand auf der B14 Das sind die häufigsten Ursachen für Fahrzeugbrände

Die jüngst betroffene Mercedesfahrerin befuhr laut Polizeibericht am Freitag gegen 3.25 Uhr die B 14 in Richtung Backnang. Kurz vor dem Teiler zur B 29 erkannte sie im Rückspiegel Feuer an ihrem Auto . Sie lenkte sofort auf den Standstreifen, stieg schnell aus und konnte nur noch zusehen, wie die Flammen das gesamte Vehikel erfassten und vollständig ausbrannten. Die Waiblinger Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und zwölf Leuten zum Einsatz an. Auch die angrenzende Böschung fing Feuer und musste abgelöscht werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Schaden am Fahrzeug, das „vermutlich infolge eines technischen Defekts“ Feuer gefangen hatte, beläuft sich auf circa 6000 Euro. Ob die Fahrbahndecke auf dem Standstreifen Schaden nahm, werde noch geprüft.

Und was jetzt? Die Vermutung, dass ein technischer Defekt vorliegt, ist gängig in solchen Fällen. Allgemein betrachtet ermittelt die Polizei in Falle eines Fahrzeugbrandes auch nicht weiter, wenn es keinen begründeten Anfangsverdacht auf vorsätzliche Manipulation, also eine Straftat, gebe, erläutert Ronald Krötz vom Polizeipräsidium Aalen. Ein Brandursachengutachten etwa bei der Dekra in Auftrag geben, könnte nunmehr aber ein Anliegen der Autobesitzer oder der Kfz-Versicherung sein. „Normalerweise wird das aber auch nicht gemacht. Es wird einfach davon ausgegangen, dass eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen im Jahr brennt und die Kasko-Versicherer zahlen ihren Anteil“, sagt Friedhelm Schwicker, Pressesprecher der Dekra in Stuttgart.

Die häufigsten Ursachen von Fahrzeugbränden

Die Dekra fertigt Brandursachen-Gutachten nur an, wenn sie den Auftrag dafür bekommt. Auftraggeber können dann sein Bauteile- oder Fahrzeughersteller, Firmen, Gerichte, die Polizei, Rechtsanwälte, Staatsanwaltschaften und Versicherungen. Die häufigsten Ursachen für Fahrzeugbrände sind laut Informationen der Dekra: