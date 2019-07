Nach Brand des ehemaligen "Ochsen" Darum steht die Brandruine in Urbach noch

Urbach.

Viele Urbacher Bürger haben sich in diesen Tagen die Frage gestellt, weshalb die Brandruine in der Beckengasse noch nicht abgerissen wurde. Denn wenn es regnet oder heiß ist, wie in dieser Woche, entwickelt sich im Umfeld des Gebäudes ein unangenehmer Geruch. Außerdem stört sich manch einer an dem Anblick, der die Tragödie vom 29. März, bei der ein Mensch ums Leben kam, immer wieder in Erinnerung ruft.