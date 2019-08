Nach Brand in Asylbewerber-Unterkunft 24-Jähriger Tatverdächtiger in psychiatrischer Einrichtung

Marbach.

Nach einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Marbach (Kreis Ludwigsburg) geht die Polizei von Brandstiftung aus. Sie hat, nach eigenen Angaben, einen 24-jährigen Gambier vorläufig festgenommen, in dessen Zimmer der Brand mutmaßlich ausgebrochen war. Der Tatverdacht fiel auf den 24-Jährigen, nachdem Beamte Zeugen befragt hatten. Er sei nach dem Ausbruch des Brandes in Richtung Marbacher Bahnhof geflüchtet. Dort nahmen die Polizisten ihn in einem augenscheinlich psychischen Ausnahmezustand vorläufig fest. Die Kriminalpolizei brachte daraufhin den Tatverdächtigen in einer psychiatrischen Einrichtung unter.