Nach Brand in Schorndorf Darum geht bei der Löwenkeller-Ruine nichts voran

Und das Feuer war nicht nur zerstörerisch, es hat auch alle Pläne der Beisswanger-Grundstücksgesellschaft durcheinandergebracht, die den vorderen Bereich des ehemaligen Löwenkellers umbauen und den hinteren Gebäudeteil im Bestand sanieren lassen wollte. „Kurioserweise“, sagt Arthur Beisswanger, hat es dann ausgerechnet in diesem hinteren Teil gebrannt. Und zwar so verheerend, dass während der Löscharbeiten am 16. April ein Abbruchunternehmen anrücken musste, damit die Feuerwehr überhaupt an die Brandherde im Keller, in den Zwischendecken und den Verschalungen herankam. Und seitdem das Feuer gelöscht ist, hat sich an dem riesigen Schutthaufen eigentlich nur das getan: Illegale, über den Bauzaun entsorgte Matratzen und anderer Müll sind dazugekommen.

Baubeginn nebenan: Bezahlbare Wohnungen im Mehrfamilienhaus

Als sich abzeichnete, dass mit der Versicherung keine schnelle Einigung zustande kommt, hat die Beisswanger-Grundstücksgesellschaft umdisponiert: Der Kopfbau im ehemaligen Löwenkeller wurde bis auf weiteres zurückgestellt und das nebenan geplante dreigeschossige Mehrfamilienhaus vorgezogen. Im August war Baubeginn, bis Ende 2020 sollen die zehn Mietwohnungen bezugsfertig sein. Kernthema für Beisswanger ist: kleine, bezahlbare Wohnungen. Der Schwerpunkt liegt auf Zwei-Zimmer-Wohnungen mit 60 Quadratmetern, ergänzt von drei größeren Einheiten.